58:47

Nos damos un garbeo por la huerta ibérica en busca de novedades de nuestra escena musical de rocknroll en su sentido más ecléctico. Estrenamos nuevas canciones de Airbag, Sandré o Monterrey Surfers y suenan adelantos de lo próximo de Kinki Boys, Fémur, Fundación Francisco Frankenstein o Casa Dragón.

Playlist;

AIRBAG “Finales alternativos” (adelanto próximo álbum)

SANDRÉ “Miedo a la vida” (adelanto del álbum “Gestiones fáciles”)

KINKI BOYS “Mi santidad” (adelanto próximo 7’’ EP)

BIZNAGA “Líneas de sombra” (Bremen no existe, 2022)

CAMPAMENTO RUMANO “Mi secta mola más” (Visiones 7’’ EP, 2022)

CROMOSOMA “Fuera Plutón del Sistema Solar” (7’’, 2022)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Atado y bien atado” (adelanto de su álbum “Vuelva usted mañana”)

THE PHANTOM DRAGSTERS “The last wave” (ST, 2015)

MONTERREY SURFERS “King chatarra” (adelanto próximo álbum)

FÉMUR “Noche de Walpurgis” (adelanto del álbum “Noche de Walpurgis”)

BIGOTE CHINO “Ella lo quiso así” (adelanto próximo álbum)

DOCTOR EXPLOSION “Vestir de mujer” (adelanto del álbum “Superioridad moral”)

COMPRO ORO “¿Qué nos pasó?” (Estarantos, 2022)

JUANA CHICHARRO “Sueño vallecano” (Sueño vallecano 7’’, 2018)

CASA DRAGÓN “Don Manuel” (adelanto del álbum “A mi me vale”)

LOS SAXOS DEL AVERNO “Beatman” (7’’, 2022)

TRAVELLING BROTHERS “Someone to love” (Comin’ home, 2022)

TITO RAMIREZ “Diablo” (7’’, 2022)