58:47

Garbeo por la huerta ibérica en busca de novedades del rocknroll. Sí, hemos colado con calzador a los argentinos Los Peyotes, pero es que se hacen una de Los Furtivos.

Playlist;

HAIRY NIPPLES “Basement tapes” (Gaslighting, 2023)

HAIRY NIPPLES “Kiss goodbye” (Gaslighting, 2023)

SEÑOR NO “Patatas bravas” (Vol.1, 2023)

LORD DIABOLIK “Alcachofas twist” (Plus cool que toi, 2023)

LES RENCARDS “Le risque de ta vie” (ST, 2022)

LAS GÓNADAS “Superhéroe” (Ruido ácido, 2023)

THE CRAWLIES “Ain’t no time” (Ain’t no time EP, 2023)

LOS PEYOTES “No puedo aguantar más” (Vírgenes, 2022)

LOS TIKI PHANTOMS “Loco por tus huesos” (Y el enigma del tiempo, 2023)

PIKE CAVALERO “But I didn’t” (Both sides of…, 2023)

MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO “Amor verdadero” (7’’, 2023)

Versión y Original; THE IMPERIAL SURFERS “Mueve tus botines” (EP, 2010)

TITO RAMÍREZ “Poder de amor (power of love)” (El Prince, 2023)

LOS HERMANOS DALTON “Odio los lunes” (EP, 2023)

THE BO DEREKS “La última estrella” (Porca miseria, 2023)

LIE DETECTORS “Chelsea boots” (single, 2015)

LOS MAMBO JAMBO ARKESTRA “El grito” (El gran ciclón, 2023)

MIGHTY MEGATONS “Mexican affair” (single, 2023)