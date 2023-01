58:59

Recolecta por la huerta ibérica de novedades de rocknroll. Arrancamos con tres ejemplares de las Revival Series de Snap Records, una colección de gominolas en formato 7’’ que rescata algunos de los mejores singles del power pop, el revival mod y la new wave ibérica de los años 80.

Playlist;

TOS “Máquinas”

PARAISO “Estrella de la radio”

SPRAYS “Te veré a las 10”

LOS MEJILLONES TIGRE “Síndrome de Estocolmo”

LOS MEJILLONES TIGRE “Radiación”

LOS MALINCHES “Todo corre”

LOS DAYTONAS “Go T Bucket”

SCREAMIN’ WITCH DOCTORS “Glitter and gold”

Versión y original; THE TURTLES “Glitter and gold”

KINKI BOYS “Sedación mortal”

SINCIDERS “Lies (you talk too much)”

CRIM “Cançons de mort”

O.J.O. “La escapada”

DOCTOR DIVAGO “El día después”

OSCAR AVENDAÑO y LA BANDA FANTASMA “Final”