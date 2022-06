59:08

Selección de novedades cosechadas a lo largo y ancho de nuestra geografía, con disco destacado para los asturianos Budweisers.

Playlist;

THE BUDWEISERS “500 days of summer” (Look out below!, 2022)

THE BUDWEISERS “Look out below” (Look out below!, 2022)

THE BUDWEISERS “In the basement” (Look out below!, 2022)

MATT HORAN and THE CAF BAND “Conversing with the devil” (You ain’t country, 2022)

RIC ARLANDI “Criminal look” (7’’ EP, 2022)

THE MALLOR-KINGS “Love me like I do” (Music for Young lovers, 2022)

THE RUNAWAY LOVERS “Me enamoré” (Bilbao, 2022)

Versión y original; THE HILLTOPPERS “I must be dreaming” (1955)

GENERADOR “No voy más lejos” (A Go Go Vol. 1, 2022)

RARITO “Los miércoles” (Edición especial para zurdos, 2022)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Vuelva ud mañana” (Vuelva usted mañana, 2022)

DISCIPULOS DE DIONISOS “Diosa del squirtin’” (Apolo debe morir, 2022)

DISCIPULOS DE DIONISOS “Peter y Margaret (la orden del delfín)” (Apolo debe morir, 2022)

VARONAS “Ahora mejor” (adelanto próximo EP)

TELEGRAMA “Chica del metro” (1982, reed 2022)

POLANSKI Y EL ARDOR “Chantaje emocional” (1982, reed 2022)