58:48

La caja “Spanish Early Mod Revival 1982-1987” (Snap Records) recoge media docena de 7’’ de vinilo reeditados para recordar a algunos de los principales grupos de la escena mod ibérica de los 80. Charlamos brevemente con Joaquín Rodríguez, bajista de Los Nikis, con motivo del concierto de reunión de los de Algete como “grupo sorpresa” en el concierto de Carolina Durante este próximo viernes en Madrid.

Playlist;

TELEGRAMA “La chica del Metro” (Spanish Early Mod Revival 1982-1987)

BRIGHTON’64 “Que queda de ti” (Spanish Early Mod Revival 1982-1987)

LOS ELEGANTES “Estoy fuera de sitio” (Spanish Early Mod Revival 1982-1987)

LOS FLECHAZOS “Un bidón de gasolina” (Spanish Early Mod Revival 1982-1987)

THE PHANTOM KEYS “Even if I try” (The real sounds of…, 2011)

LES RENCARDS “Me torturer” (ST, 2022)

IAN KAY “Walk that road again” (adelanto próximo álbum)

CAROLINA DURANTE “Moreno de contrabando” (Cuatro chavales, 2022)

LOS NIKIS “Olaf el vikingo” (1985)

LOS NIKIS “La naranja no es mecánica” (Marines a pleno sol, 1986)

LOS MEJILLONES TIGRE “Agua de fuego” (Fuego, 2023)

DURANGO 14 and THE SOULMAKERS “A horse called Dante” (adelanto próximo álbum)

ROSENDO “Puedo ser más eficaz” (Para mal o para bien, 1994)