58:21

Última recolecta de producto ibérico por nuestra geografía del rock’n’roll en este 2022. Disco destacado para los barceloneses Sandré y su “Gestiones fáciles”.

(Foto del podcast; Sandré, por Marc Bordons)

Playlist;

SANDRÉ “Millones” (Gestiones fáciles, 2022)

SANDRÉ “Perro” (Gestiones fáciles, 2022)

SANDRÉ “Peor” (Gestiones fáciles, 2022)

VLACK “Collapse” (The sound of light, 2022)

LOS ATAÚDES “Sangre” (Tercer clavo, 2022)

SEÑOR NO “Caramelo relaja” (Siete veces no, 2019)

RARITO “Estoy harto” (Edición especial para zurdos, 2022)

BASURITA “Septiembre” (Escenas, 2022)

LOS PUNSETES “Hola destrucción” (AFDTRQHOT, 2022)

LISASINSON “Canción de entretiempo” (adelanto del álbum “Un año de cambios”)

AMIGAS ÍNTIMAS “Verano muerto” (single digital)

BONZOS “You are the one that I want” (single digital)

EH MERTXE! “Lo sabes bien” (Lo sabe bien, 2022)

FAMILIA CAAMAGNO “Samurai” (O mundo está derrotado, 2022)

ARDE “Himno a la clase media” (ST, 2022)

DOCTOR EXPLOSION “Paleto” (Superioridad moral)

BIZNAGA “Matar hippies en las Cies” (Sótano Total)