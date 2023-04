58:47

Recolecta sonora por la huerta ibérica en busca de canciones del ayer, el hoy y el mañana. Arrancamos y cerramos con Manolo y Ramón tras cerrar su etapa como el Dúo Dinámico. Madmua Records reedita uno de sus más brillantes singles de aquellos días. Avanzamos canciones de los próximos discos de Heatwaves o Enamorados, y repasamos el cartel del Mojo Fest de Tarragona que se celebra este fin de semana.

Playlist;

MANOLO Y RAMÓN “Lágrimas, sonrisas” (7’’, Madmua, 2023)

LOS IMPOSIBLES “Ella es azul” (En el país del niño mosca, 1995)

IAN KAY “A man like me” (Walk that road again, 2023)

EXFAN “Fuego” (Pura luz)

HEATWAVES “Don’t say no” (adelanto próximo EP)

ENAMORADOS “Tu placer” (2’36’’)

NO PICKY “Tívoli” (Tutan C’mon, 2023)

DOCTOR EXPLOSION “La gente no sabe gastar” (Superioridad moral, 2022)

AIRBAG “Una pena lo de Mario” (Siempre tropical, 2022)

SEÑOR NO “Caramelo relaja” (Siete veces no, 2017)

MARCOS SENDARRUBIAS “Oh babe” (adelanto EP “Free to choose”)

LOS REBELDES “El rock del hombre lobo” (Cervezas, chicas y rockabilly, 1981, reed 2023)

J. TEIXI BAND “No tendrás valor” (En el barrio, 2023)

Versión y original; THE PROVEN ONES “Gone to stay” (You ain’t done, 2020)

THE ROCKIN’ PNEUMONIAS “Galería de espectros” (Galería de espectro, 2023)

MANOLO Y RAMÓN “Adiós, goodbye” (7’’, Madmua, 2023)