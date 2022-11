59:05

Ecléctica recolecta por nuestra geografía de recientes y próximos lanzamientos. Destacamos el nuevo álbum de los murcianos Los Malinches, "Planeta Náhuatl", disco de mensaje ecológico, y sonido lisérgico, bailable y espacial

(sintonía) LOS MALINCHES “Tipi dulce tipi” (Sótano Total, 2022)

LOS MALINCHES “La nube negra (ya se aleja)” (Planeta Náhuatl, 2022)

LOS MALINCHES “Todo corre” (Planeta Náhuatl, 2022)

THE LIMBOOS “Red line” (adelanto próximo álbum)

ANNA DUKKE “See you again” (Broken chain 7’’ EP, 2022)

KOKO JEAN and THE TONICS “Let me be free” (7’’, 2022)

LOS MEJILLONES TIGRE “El síndrome de Estocolmo” (Sótano Total, 2022)

LOS MEJILLONES TIGRE “La fábula del promotor y el trovador” (adelanto próximo álbum)

GHOST NUMBER “Pal infierno” (Venenos y demonios)

TITO RAMIREZ “Pal barrio” (adelanto próximo álbum)

ILEGALES “Princesa equivocada” (bonus track reedición “Ilegales”)

DESTERRADOS “Dispara” (single digital, 2022)

ARDE “El mar” (ST, 2022)

LOS IMPOSIBLES “La rata” (Escarlata?, 2022)