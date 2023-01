59:00

Primer garbeo por la huerta ibérica de 2023, en busca de novedades de entre todos nuestros estilos favoritos.

Playlist;

LOS FUSILES “El intento” (A mano armada, 2023)

ESCRIBANO “Estallar” (En el camino está la perla, 2022)

LAGARTIJA NICK “No me parece ni bien ni mal” (Perro andaluz, 2022)

HEROÍNAS “Ella es así” (Hocus Pocus, 2022)

HEROÍNAS “Linda Sabe” (Hocus Pocus, 2022)

Versión y original; THE VELVET UNDERGROUND “Candy says” (The Velvet Underground, 1969)

ARDE “Himno a la clase media” (ST, 2022)

STAY “I can hear the grass grow” (7’’, 2022)

WEE HEYS “Hide myself” (Sounds of punk and roll, 2023)

SCREAMIN’ WITCH DOCTORS “Gliter and gold” (Back from Transylvania, 2022)

SANDRÉ “Peor” (Gestiones fáciles, 2022)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Todo lo contrario” (adelanto próximo álbum)

PERRITO CALIENTE “Solo fue una vez” (7’’ EP, 2022)

MIGHTY MEGATONS “Gengis Khan” (7’’, 2022)

BRIATORE “No saben bailar” (adelanto del álbum “Plan B”)