58:25

Salimos de garbeo por la huerta ibérica para cosechar novedades de nuestro rocknroll. Un paseo con muchas curvas, cuestas y volantazos estilísticos.

Playlist;

EXFAN “Fuego (adelanto del álbum “Pura luz”)

LOS FUSILES “A tumba abierta” (A mano armada, 2023)

DOCTOR DIVAGO “Mi suerte y la tuya también” (La tierra prometida, 2023)

LOS JACOBOS “Somos una familia feliz” (Antimetrónomo, 2022)

LOS PERLAS “Heroína” (7’’, 2023)

GENERADOR “Voy cuesta abajo” (adelanto del EP “Cuesta abajo”)

DESHOLLINADOR “Rencor” (flexi 7’’, 2021)

ANGUSTIAS “Angustias” (adelanto de su EP “Kosmodrome”)

LA ÉLITE “Contento de ser feo” (Nuevo Punk, 2023)

LOS TIKI PHANTOMS “Loco por tus huesos” (y el enigma del tiempo, 2022)

THE GAGARINS “Red basement” (Kryptocosmos, 2023)

ALICE and THE WONDER “Don’t you dare” (I am, 2023)

TITO RAMIREZ “Alma sicodélica” (adelanto del álbum “El Prince”)

SUZIO 13 “Hold on I’m coming” (Mi condena, 2022)

Versión y original; SAM and DAVE “Hold on! I’m coming” (1966)

THE BLACK CHILLIES “Suavesito” (present Suavesito 7’’, 2019)

LOS MEJILLONES TIGRE “Lamento lisérgico” (El fuego, 2023)