59:06

Hoy comenzamos estrenando en exclusiva primicia la nueva tragicomedia de los Discípulos de Dionisos, “Apolo debe morir”, el disco con el que los reyes del porno punk rompen un silencio de 14 años y celebran su 30 aniversario. Nos enganchamos también al debut de Rarito, alterego de Generador, a los que también escuchamos rindiendo tributo a Leño. Pasen y disfruten.

Playlist;

DISCÍPULOS DE DIONISOS “Apolo debe morir” (Apolo debe morir, 2022)

DISCÍPULOS DE DIONISOS “Alijo” (Apolo debe morir, 2022)

DISCÍPULOS DE DIONISOS “Estrella del bukake” (Apolo debe morir, 2022)

RUNAWAY LOVERS “Bilbao” (Bilbao, 2022)

BRIGHTON’64 “Barcelona Blues” (Más de lo mismo, 2022)

FAMILIA CAAMAGNO "Romper Espagna” (adelanto próximo álbum)

FELINE “Zure bidea” (ST, 2022)

ROYAL PODENCOS “A friend” (Serotonin, 2022)

MELOPEA “Mi último verano” (Vamos a los Locos, 2017)

Versión y Original; THE BARRACUDAS “His last summer” (1980)

REVERENDO BAND “Treated you right” (Loco amor, 2022)

LEGACASTER “Little Thelma” (Doin’ the truck with…, 2022)

DANI NELLO Y LOS SAXOFONISTAS SALVAJES “Sassy” (Vol. 1, 2017)

LEÑO “Sí señor, sí señor” (Más madera, 1980)

GENERADOR “No voy más lejos” (A Go Go Vol.1, 2022)

RARITO “No toques mis cosas” (Edición especial para zurdos, 2022)

RARITO “Tía eres deprimente” (Edición especial para zurdos, 2022)

LISASINSON “Canción de entretiempo” (adelanto próximo álbum)

LEÑO “Sin solución” (Más madera, 1980)