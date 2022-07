58:47

Matt Horan and the C.A.F. Band es el nuevo proyecto del líder de Dead Bronco, debutando con un álbum de country hillbilly que trae el viento de la América profunda a las calles de Getxo. Desde allí arranca este nuevo garbeo por nuestra geografía en busca de novedades de rocknroll en el más amplio sentido de la palabra.

Playlist;

MATT HORAN and THE C.A.F. BAND “That’s evil” (You ain’t country, 2022)

MATT HORAN and THE C.A.F. BAND “Paid in blood” (You ain’t country, 2022)

COMPRO ORO “¿Qué nos pasó?” (Estarantos, 2022)

DANI LLAMAS “Que lleva el río” (A fuego, 2022)

MARIA GUADAÑA “Preto” (Latidos y culebras, 2022)

THE BUDWEISERS “500 days of summer” (Look at below!, 2022)

CAROLINA DURANTE “Moreno de contrabando” (Cuatro chavales, 2022)

RARITO “Estoy harto” (Edición especial para zurdos, 2022)

ENAMORADOS “En mi corazón” (Baila mi ritmo, 2021)

SANDRÉ “Presión” (7’’ EP, 2020)

ZIENTOTREINTAIUNO “Jódete” (Simple impulso, 2022)

INDISPUESTAS “Futuro prometedor” (7’’ EP, 2022)

CÁPSULA “All my friends” (Phantasmaville, 2021)

FELINE “I hate you” (ST, 2022)

THE PAW PAW NEGRO “Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible” (single digital, 2022)

MOTOHARU OKAMURA “Ya somos tres” (adelanto próximo álbum)

PSYCHOFONICOS “Desaparecerás” (los días son más cortos 7’’ EP, 2022)

BIGOTE CHINO “Ella lo quiso así” (adelanto próximo álbum)