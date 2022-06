58:38

Vamos a ofrecerte un episodio de Conexión Jamaica que arranca con las últimas novedades de esa casa indispensable para los amantes de este género que es el sello madrileño Liquidator. En el tramo final recordamos la figura de Ernest Ranglin, músico de sesión, maestro del ska jazz y una de las mayores leyendas a la guitarra de la música jamaicana.

Playlist;

KEITH and TEX “Freedom” (Freedom, 2022)

KEITH and TEX “Uptown girl” (Freedom, 2022)

KEITH and TEX “How much longer” (Freedom, 2022)

MANGO WOOD “Bangarang” (7’’, 2022)

SKA JAZZ MESSENGERS “It’s alright” (7’’, 2022)

ALVARO S.S. and HIS JAMMIN SESSIONS “Ska Cha Cha para ti” (Vol.1, 2022)

SMOKE and MIRRORS SOUNDSYSTEM “I’m a man” (7’’, 2022)

THE OLDIANS “Big Business” (Guit-Art tribute to the great Ernest Ranglin 7’’, 2022)

ERNEST RANGLIN “Surfin’” (Below the bassline, 1996)

MILLIE SMALL “My boy lollipop” (1964)

THE WAILERS “It hurts to be alone” (1964)

ERNEST RANGLIN “You won’t see me” (1966)

ERNEST RANGLIN “Ball of fire” (Below the bassline, 1996)