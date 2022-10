59:45

Segunda entrega de la colección “Jamaicat; Jamaican sounds from Catalonia” (Liquidator). Doble álbum que recoge 21 grabaciones recientes o inéditas de otras tantas bandas procedentes de Cataluña, Valencia o Perpiñán, vinculadas al reggae, rocksteady, dub, ska jazz y otros estilos procedentes de la isla del tesoro.

Playlist (todas las canciones del disco “Jamaicat Vol. 2”;

(sintonía) CORCS DRUM and ORGAN “Penjant d’un fil”

THE UPSHITTERS “The pit”

THORPEDIANS “18 anys”

JAMAICAN JAZZ LOVERS “The killer whale”

THE DANCE CRASHERS “What a time”

THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND “Old rockin’ chair”

THE CABRIANS “Ace of spades”

DON COSMIC “Walkin’ round”

THE KINKY COO COO’S “Face to face”

LA FAMILIA TORELLI “Land of Abyssinia”

L’HOME LLOP and THE ASTRAMATS “Serem destral”

LES 100 GRAMMES DE TÊTES “Crazy world”

THE OLDIANS dubbed by PUPPA SHAN “Big ranglin dub (take 2)”

THE GOLIARDS COLLECTIVE “Our day will come”