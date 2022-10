01:00:29

Recibimos a Nick Lowe y a Eddie Angel (guitarrista de Los Straitjackets) poco antes de arrancar una mini gira de tres conciertos (Madrid, Valencia y Cerdanyola) por nuestro territorio. La impecable banda enmascarada del surf se alió hace ya siete años con esta leyenda viva de la música británica; intérprete, productor y exquisito compositor heredero de aquellos lejanos días en donde firmar melódicas canciones de dos minutos era todo un arte. Hablamos de los Beatles, Johnny Cash o Solomon Burke y nos regalan dos canciones en acústico desde el rincón de los directos.

Playlist;

NICK LOWE and LOS STRAITJACKETS “So it goes” (Live at Haw River Ballroom, 2020)

NICK LOWE and LOS STRAITJACKETS “Raging eyes” (Live at Haw River Ballroom, 2020)

LOS STRAITJACKETS “Shake and pop” (What's So Funny About Peace, Love And Los Straitjackets, 2017)

NICK LOWE “Sensitive man” (The old magic, 2011)

NICK LOWE with LOS STRAITJACKETS “Don’t be nice to me” (7’’ EP, 2020)

NICK LOWE and “Without love” (Live at Haw River Ballroom, 2020)

NICK LOWE and LOS STRAITJACKETS “Trombone” (7’’ EP, 2019)

NICK LOWE and EDDIE ANGEL “Somebody cares for me” (directo en El Sótano)

NICK LOWE and EDDIE ANGEL “Tokyo Bay” (directo en El Sótano)

NICK LOWE and LOS STRAITJACKETS “(What's so funny 'bout) peace, love and understanding” (Live at Haw River Ballroom, 2020)