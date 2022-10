59:04

El viaje sonoro arranca en Puerto Rico, desde las calles de San Juan, con el nuevo trabajo de Las Ardillas, "Canciones de amor, locura y muerte". Visitamos también México, Argentina, Chile y Brasil.

Playlist;

LAS ARDILLAS “Linda niña” (Canciones de amor, locura y muerte, 2022)

LAS ARDILLAS “¿Por qué tan lejos?” (Canciones de amor, locura y muerte, 2022)

LAS ARDILLAS “La naranja no es mecánica” (Canciones de amor, locura y muerte, 2022)

LOS PEYOTES “No puedo aguantar más” (Vírgenes, 2022)

DOCTOR EXPLOSIÓN “Grises” (adelanto del álbum “Superioridad moral”)

LOS MALINCHES “Campamento espacial” (adelanto del álbum “Planeta Náhuatl”)

PERROSKY “Todo lo que sube” (7’’, 2022)

SAICO y O LENDARIO CHUCROBILLYMAN “It’s your voodoo working” (Saico and Os Reix do Lixo, 2016)

Versión y Original; CHARLES SHEFFIELD “It’s your voodoo working” (1961)

LOS HONEY ROCKETS “Dolor de cabeza” (Hotel Records Mexico Vol.2, 2021)

CARRION KIDS “Rulo” (Hotel Records Mexico Vol.2, 2021)

LOS SEX SEX “Sonido perdido” (Hotel Records Mexico Vol.2, 2021)

FLEUR “Allez allez” (7’’, 2022)

THE DARTS “Love tsunami” (7’’, 2022)

THE JACKETS “Pie in the sky” (7’’, 2022)

KATE CLOVER “Follow my heart” (Bleed your heart out, 2022)