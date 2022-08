59:48

Volvemos a adentrarnos en el contenido de "Confessing the blues", un doble álbum compilado por los integrantes de The Rolling Stones que recoge sus canciones favoritas del blues reivindicando a los artistas que les marcaron el camino en sus primeros pasos.

Playlist;

BILLY BOY ARNOLD “Don’t stay out all night”

LITTLE WALTER “I got to go”

AMOS MILBURN “Down the road apiece”

MUDDY WATERS “Mannish boy”

BO DIDDLEY “Craw dad”

HOWLIN WOLF “Commit a crime (a.k.a. What a woman)”

DALE HAWKINS “Suzie Q”

EDDIE TAYLOR “Bad boy”

OTIS RUSH “I can’t quit you baby”

LIGHTNING SLIM “Hoo doo blues”

B.B. KING “Rock me baby”

MAGIC SAM “All your love”

ROBERT JOHNSON “Stop breakin’ down blues”

REVEREND ROBERT WILKINS “The prodigal son”