58:39

Echamos a la marmita un puñado de reediciones de material madurado en barrica cuya fuerza y sabor se ha potenciado con el paso de las décadas.

(En la foto del podcast; Los Streaks)

Playlist;

BILLY LEE RILEY “Parchment farm” (1966, reed 2022 por Disques Vogue)

BILLY LEE RILEY “Kaw Liga” (1966, reed 2022 por Disques Vogue)

BILLY LEE RILEY “Guess things happen that way” (1966, reed 2022 por Disques Vogue)

LOS STREAKS “Cosmos 901” (1967, reed 2022 por Munster)

LOS STREAKS “Reacción psicótica” (1967, reed 2022 por Munster)

LOS STREAKS “Soy así ¿y qué?” (1967, reed 2022 por Munster)

Versión y Original; THE COUNT FIVE “They’re gonna get you” (1966)

LOS SAICOS “El entierro de los gatos” (

LOS SAICOS “Camisa de fuerza” (

THE DOGS “Don’t try to help me” (1967, reed 2022 por Hyperloop)

THE THORNS “I want you” (1966?, reed 2022 por Hyperloop)

THE JUDEX “Cult of Judex” (7’’, 2022)

MING CITY ROCKERS “Infectious” (single digital, 2022)

LA DÉCOUPE “Indapté” (7’’, 2021)

VAN DAMMES “Finally there” (7’’ EP, 2022)

BEN VAUGHN QUINTET “On the rebound” (Beautiful thing, 1987)