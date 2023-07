59:09

Para el verano de 1962 la fiebre del Twist está completamente desatada. No solo surgen decenas de bailes paralelos, como el Pony, el Watusi o el Jerk, que intentaban clonar el éxito del Twist, sino que prácticamente todos los artistas del momento, vinculados o no al rocknroll, hacen alguna canción con referencias al baile más famoso de su tiempo.

Playlist;

(sintonía) THE VENTURES “The twist” (1962)

FATS DOMINO “Dance with Mr Domino” (junio 1962)

PROFESSOR LONGHAIR “Whole lotta twistin’” (1962)

RAY ANTHONY and HIS BOOKENDS “Night train twist” (enero 1962)

COUNT BASIE and HIS ORCHESTRA “The Basie twist” (1962)

HENRY MANCINI and HIS ORCHESTRA “Tooty twist” (marzo 1962)

PÉREZ PRADO and HIS ORCHESTRA “Venezuela Twist” (1962)

FRANK SINATRA “Everybody’s twistin’” (marzo 1962)

RAY BENNETT “Twistin’ to the blues” (noviembre 1962)

SPEEDY WEST “Tulsa Twist” (1962)

JOE HOUSTON “Crazy Twist” (1962)

PETULA CLARK “Ya Ya Twist” (junio 1962)

MINA “Ecclise Twist” (abril 1962)

MIKE RIOS “Twist de Saint Tropez” (1962)

DUO DINAMICO “Bailando Twist” (1962)

SANDY NELSON “Twisted” (1962)

DUANE EDDY “Twistin’ and Twangin’” (1962)

STEVE DOUGLAS and THE REBEL ROUSERS “Surfer’s Twist” (1962)

THE DOVELLS “Bristol Twistin’ Annie” (noviembre 1962)

HANK BALLARD and THE MIDNIGHTERS “The Twist” (diciembre 1958)