58:58

Recibimos a Pablo “Pirulo” Guerrisi, fundador en 2003 de Rastrillo Records. Esta pequeña disquera independiente fue durante casi dos décadas uno de los escasos bastiones del cono sudamericano para los sonidos de garage, punk, surf y rock’n’roll afilado. Piru se pone a los platos y nos ofrece una selección de material de catacumba procedente de Sudamérica.

Playlist;

KILLER DOLLS “Friday”

TANDOORIS “You complain too much”

LOS PEYOTES “Vampiro”

THEE BUTCHERS ORCHESTRA “Stop talking about music”

LA COSA DE VENUS “Araña”

SAICO and OS REIS DO LIXO “13 women”

MAL RECETADO “Extraña clase de persona”

SIMON CHAINSAW “Tearing out my heart”

CULPABLES “White faces”

LOS NUEVOS CREYENTES “Ira marina”

MANGANZOIDES “Déjame entrar”

FUZZFACES “Fita k7”