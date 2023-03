Argentina R¿n¿R; The Crazy World of Music Hall Records (I)

59:44

“The Crazy World Music Hall Records” (Beat Generation) es una colección de tres volúmenes que rescata material del rock y el rocknroll argentino de los años 60 y 70. El catálogo de la histórica disquera Music Hall estuvo paralizado por proceso judicial desde 1994. Su reciente liberación ha permitido al coleccionista Boom Boom Kid compilar y reeditar el material que da forma a estos discos. Una selección de nombres clásicos junto a auténticos desconocidos que muestra una colorida e interesantísima paleta de la música de este gran país sudamericano.

Playlist;

BILLY BOND “EL REBELDE” “No pibe” (Vol. 1)

SÉPTIMA BRIGADA “Esta no es forma de vivir” (Vol. 1)

BISCUITS “Tiki tiki macumba” (Vol. 1)

LOS LÓPEZ “Teke teke” (Vol. 1)

LOS CRAZY BOYS “El vago” (Vol. 1)

LAS MOSQUITAS “Tembleque” (Vol. 1)

LOS PICK UPS “El vuelo del moscardón” (Vol. 1)

THE BAT COMBO “El murciélago” (Vol. 1)

LOS DUKES “Carnaval carnaval” (Vol. 1)

KIM CARAM con JORGE LEONE Y SU ORQUESTA “Tres mil tambores” (Vol. 1)

THE STRONGS “Es duro ser estatua” (Vol. 1)

TIRO LOCO “Me alegra el corazón” (Vol. 1)

LA BARRA DE CHOCOLATE “Doña Lucia” (Vol. 1)

BANANA “Club de los vampiros” (Vol. 1)

EXPERIENCIA “Segura satisfacción” (Vol. 2)

LA NUEVA GENERACIÓN “Shock” (Vol. 2)

LORD LEMON “Un montón de amor” (Vol. 2)

BANANA “Tengo sed” (Vol. 2)