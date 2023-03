Argentina R'n'R; The Crazy World of Music Hall Records (II)

Segunda entrega dedicada a sumergirnos en el atractivo e interesante contenido de los tres volúmenes de la serie “The Crazy World of Music Hall Records” (Beat Generation). El recientemente liberado catálogo del sello argentino Music Hall ha permitido acceder y reeditar jugoso material del rock argentino de los años 60 y 70.

Playlist;

BOBBY RIVERA ORCHESTRA “Atascado en el medio contigo” (Vol. 2)

JUMBO “Buenos Aires soul” (Vol. 2)

CABALLO VAPOR “Tu vuelo en este rock” (Vol. 2)

EGLE MARTÍN “Dombe barilo” (Vol. 2)

REGINALD PALMERI “In OVNI” (Vol. 2)

MUSIC HALL POP ORCHESTRA “Salsa picante” (Vol. 2)

DAPHNE AND CLOE “Lover cha cha” (Vol. 2)

TROCHA ANGOSTA “Tema de un hombre triste” (Vol. 2)

FREDY LUCIANO “Toma el camino” (Vol. 3)

HORACIO ASCHERI “Picada especial 230” (Vol. 3)

JACKIE “Agítese, sacúdase, enréllese” (Vol. 3)

BOBBY CUATRO “Bailemos clan” (Vol. 3)

ANA ROMÁN “Loca loca” (Vol. 3)

BILLY BOND y LA PESADA “Salgan al Sol” (Vol. 3)

LUZ DE MERCURIO “Mujer extraña” (Vol. 3)

THE SOUND and COMPANY “Sound and Sound” (Vol. 3)

DETROIT “Funk #49” (Vol. 3)