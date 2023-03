59:45

Nuevo viaje en el tiempo en busca de aquellas maravillosas canciones de distintos pelajes que dieron forma a la música popular de la primera mitad de los años 60.

Playlist;

(sintonía) THE VENTURES “Loco-Motion”

LITTLE EVA “Lets turkey trot”

DEE DEE SHARP “Breaking up is hard to do”

NEIL SEDAKA “Little devil”

THE SHIRELLES “Foolish little girl”

HUGO MONTENEGRO and ORCHESTRA “Peter Gunn”

DUANE EDDY “Dance with the guitar man”

THE ASTRONAUTS “Baja”

CLIFF RICHARD “Willie and the hand jive”

JOHNNY OTIS “Mumbli’ mosie”

BO DIDDLEY “Pills”

BOB THOMPSON “Joie de vivre”

JOE BROWN “Just like that”

MISS X “Christine”

BARRY McGUIRE “Greenback dollar”

THE KINGSTON TRIO “You’re gonna miss me”

ODETTA “Baby I’m in the mood”

TOMMY ROE “Blue ghost”

JENNY MOSS “Please don’t say goodbye”