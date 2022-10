59:51



En la primera mitad de los años 60 convergieron numerosos estilos musicales que acabaron convirtiéndose en la música popular del momento.

Playlist;

(sintonía) CHET ATKINS “Oh lonesome me”

THE CRYSTALS “Da doo ron ron”

BOBBY VEE “Suzy Q”

JOEY DEE and THE STARLITERS “Peppermint twist”

THE SENSATIONS “Let me in”

JEANNIE and THE BIG GUYS “Boys”

THE ZOMBIES “Sticks and stones”

JOHNNY SANDON and THE REMO FOUR “Lies”

CHUBBY CHECKER “The fly”

HANK BALLARD and THE MIDNIGHTERS “Let’s go let’s go let’s go”

HARMONICA FATS “Tore up”

JOHNNY HORTON “North to Alaska”

JERRY LEE LEWIS “Baby baby bye bye”

JOHNNY CASH “Understand your man”

ANITA CARTER “(Love’s) Ring of fire”

JACKIE FRISCO “Sugar baby”

GENE VINCENT “She she Little Sheila”

THE BEAU-MARKS “Clap your hands”

THE SHADOWS “Find me a golden street”

HELEN SHAPIRO “Beyond the sea”