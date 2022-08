58:51

Volvemos a zambullirnos en aquellos maravillosos años del pop que fueron los que comprenden la primera mitad de la década de los 60. Años en donde en la música popular confluyen muy diversos estilos, dando forma a canciones breves y sencillas, en donde la melodía cobraba total importancia. Recolectamos otra selección de joyitas de aquellos mágicos años para el pop y el rocknroll.

Playlist;

(sintonía) THE VENTURES “Blue tango”

THE EVERLY BROTHERS “Cathys clown”

CARL WAYNE and THE VIKINGS “Your lovin’ ways”

CONNIE FRANCIS “Valentino”

EYDIE GORME “Blame it on bossa nova”

ELVIS PRESLEY “Devil in disguise”

NICKY JAMES “My colour is blue”

AVONS “Cool and cosy”

TOMMY BRUCE and THE BRUISERS “Ain’t misbehaving”

BOBBY HENDRICKS “Psycho”

DION “Drip drop”

ERNIE MARESCA “Shout shout (knock yourself out)”

MARTHA REEVES and THE VANDELLAS “Heat wave”

ANN MARGRET “Oh lonesome me”

RICKY NELSON “I’m all through with you”

JOHNNY KIDD and THE PIRATES “Shakin’ all over”

THE ROLLING STONES “Little red rooster”

MANFRED MANN “Got my mojo workin’”

THE SHIRELLES “Will you love me tomorrow”