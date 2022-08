58:56

Nos damos un chapuzón en aquellos años dorados del pop y el rocknroll, aquel primer lustro de los años 60 en donde todavía primaba la inocencia, en donde reinaba la melodía, en donde los arreglos marcaban la diferencia y en donde la sencillez era un arte.

Playlist;

(sintonía) THE SHADOWS “Mustang”

CLIFF RICHARD “Summer holiday”

THE BEATLES “Do you want to know a secret?"

THE EXCITERS “Tell him”

PETER and GORDON “A world without love”

ROY ORBISON “Only the lonely”

JOHNNY BURNETTE “Dreamin’”

THE APPLEJACKS “Like dreamers do”

LINDA SCOTT “I’ve told every little star”

CHUBBY CHECKER “Let’s twist again”

MILLIE “My boy Lollipop”

BOBBY DARIN “Things”

THE BEACH BOYS “Lana”

ANNETE FUNICELLO “Surfer boy”

JOE BROWN “A picture of you”

JOHNNY RIVERS “You can have her”

BRENDA LEE “Weep no more my baby

THE FORTUNES “Carolina”

THE STEREOS “I really love you”

RAY CHARLES “I can’t stop lovin’ you”