La sexta y última entrega de nuestro repaso a 2022 a través de 100 canciones favoritas está dedicada a algunas de las versiones del año que más nos han gustado.

(Foto del podcast; JD McPherson por Joshua Black Wilkins)

Playlist;

(sintonía) KATE CLOVER “These boots are made for walkin’” (Nancy Sinatra)

JOHNNY CASINO y XABI GARRE con BISCUIT “Heart full of soul” (The Yardbirds)

LORD ROCHESTER “Tiger feet” (Mud)

JD McPHERSON “Lust for life / Sixteen” (Iggy Pop)

VOIDIOTS “Stab your back” (The Damned

FREDDIE DILEVI “Poison heart” (Ramones)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Voy a ser un drogata” (Ramones)

GEOFF PALMER “Brooklyn babe” (Dee Dee King)

GENERADOR “No voy más lejos” (Leño)

LOS PERLAS “Hola mi amor” (Junco)

THE RUNAWAY LOVERS “Viva Viva RnR” (Chuck Berry)

PJ HARVEY and TIM PHILLIPS “Run on” (The Golden Gate Quartet)

KURT BAKER and BEBE BUELL “Blood and roses” (The Smithereens)

PELIGRO! “I love rocknroll” (Joan Jett)

DOCTOR EXPLOSION “El paleto” (Sandford Clark)

PABLO SOLO “Open up, summertime” (John Simon)

TY SEGALL “Don’t lie” (The Mantles)