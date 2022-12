59:38

Quinta y penúltima entrega de repaso a 2022 a través de 100 canciones favoritas que suenan en orden cronológico.

(Foto del podcast; Doctor Explosion por David Barajas)

Playlist;

AIRBAG “Andrea”

JABATO “Todo el mundo”

VOSOTRAS VERÉIS “Bruja”

DOCTOR EXPLOSIÓN “El día que David Bowie murió”

LAS ARDILLAS “¿Por qué tan lejos?”

THE PHANTOM KEYS “Turn black”

THE SCHIZOPHONICS “Won your love”

THE MAHARAJAS “Rock'n'Roll Graduates”

PIXIES “There’s a moon on”

SONIC TRASH “Gure nights”

VLACK “Downunder”

SANDRÉ “Millones”

GRAHAM DAY “A master of none”

THE VOLCANICS “The ripper’”

THE LONGBOARDS “Belharra”

ARDE “El mar”

EXNOVIOS “El principio del fin”