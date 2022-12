58:57

Cuarto episodio dedicado a repasar 2022 a través de 100 canciones favoritas que aparecen en orden cronológico.

(Foto del podcast; Deniz Tek)

Playlist;

DENIZ TEK “Speak of ice”

THE PRIZE “Wrong side of town”

THE GODFATHERS “Bring on the sunshine”

LOS MALINCHES “En el bosque”

MIKE BARBWIRE con 13TH MAGIC SKULL “La ola solitaria”

MUCK and THE MIRES “Beat revolution”

THE FIVE CANNONS “Take a train”

ZACK KEIM “Canyon”

FATBOY “The storm”

KATE CLOVER “Love you to death”

BRAD MARINO “Rubber room”

DADDY LONG LEGS “Nightmare”

FLEUR “Besoin de personne”

MARK JONSON and RAMÍREZ EXPOSURE “Tape recorder”

LEE FIELDS “Sentimental fool”

PERROSKY “Todo lo que sube”