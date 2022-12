59:08

Tercera remesa de canciones para llegar a las 100 favoritas de 2022.

Playlist;

LOS IMPOSIBLES “Phobofobia #3”

MARCO BUSATO “Sunken ships”

JACK WHITE “Love is selfish”

KELLEY STOLTZ “It’s a cold world”

COMPRO ORO “Tiempo”

ELEMENTO DESERTO “El mambo del ansia”

THE KEVIN FINGIER COLLECTIVE “Cocktail de medianoche”

THE WAVE CHARGERS “Eddie would go”

DISCÍPULOS DE DIONISOS “Mi novia es fascista”

PRIVATE FUNCTION “I’m this far away (from being the worst person you ever met)”

LA URSS “Más allá del futuro”

THE TAMBLES “Reminding me of you”

THE SADIES “All the good”

LA PERRA BLANCO “Won’t you come on”

TREVOR BLENDOUR “I don’t mean maybe”

TY SEGALL “Saturday pt.2”

THE HANGING STARS “Radio on”