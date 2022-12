59:07

Segunda entrega de nuestro repaso a 2022 a través de 100 canciones favoritas sin orden de preferencia.

(Foto del podcast; Cyanide Pills por Alison Withers)

Playlist;

(sintonía) JOHNNY CASINO “Love over fear”

CYANIDE PILLS “The kids can’t be trusted with rock’n’roll”

MARTIN SAVAGE and THE JIGGERZ “Get away”

JÍBAROS “Cambia el disco”

JACK WHITE “Takin’ me back”

GO CACTUS “On time”

LOS CHILL “The Disco Kid”

FELINE “Zure bidea”

RARITO “No toques mis cosas”

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Gracias por irte”

MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO “Growing up”

LOS SAXOS DEL AVERNO “Beatman”

BEN VAUGHN “In my own reality”

LEONE “Quiérete más”

MATT HORAN and THE C.A.F. BAND “Conversing with the devil”

TRAVELLIN’ BROTHERS “Everything to me”

THE DESLONDES “Good to go”