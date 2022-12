58:56

Comenzamos nuestro repaso a 2022 a través de 100 canciones favoritas lanzadas en este año. No es una lista, ya que van en orden cronológico. Y tampoco son las mejores, tan solo son una colección de temas originales que se han quedado grabados en nuestras paredes subterráneas.

(Foto del podcast; Biznaga por Carmen Morago)

Playlist;

THE JACKETS “What about you”

TELEVISIONARIES “Over and out”

THE WARMBABIES “You’re my number one”

THE ROXIES “Beat of the streets”

FINALE “Extra extra”

CASA DRAGÓN “Pangea última”

CAROLINA DURANTE “Famoso en tres calles”

BIZNAGA “Madrid nos pertenece”

BRIGHTON’64 “Conflicto con tu ayer”

AL DUAL “When I was younger”

TITO RAMIREZ “Culpable (guilty was the boogaloop)”

JAKE LA BOTZ “First McDonell’s on the moon”

THE LASER SOCIETY “Sad City”

REIGNING SOUND “Lonely ghost”

THE SPLIT SQUAD “Hey DJ”

THE FLAMINGOS BITE “Mourning”