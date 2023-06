58:19

Siguiendo con la línea de los últimos programas vamos a abordar en una pequeña serie el tema de la incursión de la mujer en el mundo del canto a través de la figura de intérpretes femeninas que destacaron como cantantes en el terreno de la música lírica. Algunas muy conocidas por el público español y otras, no tanto.

G.F. HAENDEL: As when the Dove laments her love. Acis y Galatea (08.30) V. de los Ángeles

W.A. MOZART: Dove Sono de Las Bodas de Fígaro (08.03) A. Arteta

G. ROSSINI: Eccomi al fine in Babilonia de Semirámide (07.39) L. V. Terrani

G. DONIZETTI: Quel guardo Il Cavaliere de Don Pasquale (06.49) I. Rey

G. BIZET: Habanera de Carmen (04.33) T. Berganza

J. MASSENET: Adieu, notre petite table, de Manon (04.00) L. Vaduva