58:38

El programa de hoy revisa la obra de compositoras nacidas en paises de habla inglesa en la segunda mitad del siglo XVIII. Obras y compositoras desconocidas que no pertenecen al repertorio más frecuentemente demandado en las salas de concierto.

J. SAVAGE: Six Rondos for Clavichord or Piano Forte. (07.00). The City Waites

D. JORDAN: The Bluebell of Scotland. (03.43). The City Waites

G. CAVENDISH: : I Have a Silent Sorrow Here. (03.32). The Austen Trio

H. ABRAHAMS: A Smile and a Tear (02.22). M. Sindoni, S. Bishop

M. HESTER PARK: Notturno in G Minor (05.54). B. Ann Miller

S. DUSSEK: Sonata for the harp in c-moll op. 2 n. 3 (07.57). J. Loman

E. BILLINGTON: Lessons for the Harpsichord Op. 2 (1 y 2) (04.30). B. Harbach