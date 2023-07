Conciertos The weeknd Madrid y Barcelona

Es uno de los monstruos sagrados del pop-dance de nuestro tiempo, el vocalista y compositor canadiense The Weeknd, que ha decidido incluir dos actuaciones, Madrid y Barcelona, dentro de su nueva gira mundial, denominada "The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour", en la que ofrece 64 presentaciones: 21 en Norteamérica, 30 en Europa y 13 en Latinoamérica.

En nuestro país, The Weeknd recala el martes 18 de julio en el Estadio Cívitas Metropolitano, de Madrid, y dos días después, el jueves 20 de julio, en el Estadi Lluís Companys, de Barcelona.

Otros dos grandes acontecimientos musicales del verano en España.Super-recomendados conciertos en Madrid y Barcelona de The Weeknd.