El grupo británico Simply Red es uno de los más recordados de la época de oro del pop internacional comprendida entre finales de los 80 y comienzos de los 90.

Simply Red, que, por cierto, estuvo de gira incluso en España el pasado verano, demostrando que sigue en plena forma, nos dejó en herencia una buena colección de éxitos, por supuesto, ya clásicos imperecederos, con títulos como "Money's too tight to mention", "Red box", "Come to my aid", "The right thing", "Infidelity" o

"A new flame".

El sello especializado DMC incluyó un excepcional megamix, subtitulado "Simply the best: The Simply Red mix", realizado por el dj y productor Brian Butler, con fragmentos de esos grandes éxitos de Simply Red.