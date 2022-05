Rick Astley, 'Whenever you need somebody'

'Whenever you need somebody' fue el álbum de debut y de gran éxito mundial del vocalista británico Rick Astley, publicado originalmente en 1987. Por lo tanto en este 2022 celebramos el 35 aniversario del lanzamineno de ese disco que tuvo ventas multiplatino y que encabezó las listas de álbumes en Reino Unido, Australia, Alemania y España, y además entró en el Top 10 en muchos países más.

Se dice que este álbum de Rick Astley definió yo influyó en toda una generación de música "pop", la de los 80, dirigida en parte de forma destacada por el legendario trío de compositores y productores integrado Stock, Aitken y Waterman. Remasterizado en Abbey Road, ya saben, los míticos estudios de Los Beatles, este álbum le regaló al mundo uno de los sencillos más reconocibles al instante y más queridos de todos los tiempos, "Never gonna give you up", además de los exitosos sencillos "Together forever", o la canción principal, de este imprescindible álbum que ahora se ha remasterizado con máxima calidad y que se acaba de editar, con la inclusión de decenas de extras y otros detalles de lujo.

"Whenever you need somebody", regresa el álbum histórico de Rick Astley.