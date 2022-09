05:06

El conocido productor musical y dj francés Bob Sinclar publicó en 2006 uno de sus álbumes de mayor éxito, titulado "Western dream", que incluyó otro single superventas, "World, hold on (Children of the sky)", en español, "Mundo, espera (Niños del cielo)", en el que participó el vocalista Steve Edwards. Este disco llegó al número uno en Italia, Rumania y Hungría, fue número 9 en Reino Unido y entró en el top-10 de otros 10 países europeos, incluida la Francia natal de Sinclar, donde alcanzó el puesto número dos. Y asimismo en Estados Unidos "World, hold on" se instaló en el número uno en julio de 2006.