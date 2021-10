04:37

Imagínense por un momento, viven, redisen más bien, comen y duermen en la calle, porque simplemente no tienen hogar, no disponen de vivienda ni de recursos para hacerse con un habitáculo.Añadan enfermedades, adicciones y marginación y sin esperanza de mejoría ni posibilidad alguna para escapar de esa terrible situación y el cóctel explosivo está servido, solo les queda para vivir o sobrevivir, mejor dicho, "Otro día más en el paraíso" o en inglés, "Another day in paradise".

El vocalista, batería, compositor y productor británico Phill Collins se fijó en esos seres, los vagabundos, mendigos o sin techo, "homeless", y les dedicó esta monumental obra, esta hipersensible canción que se incluyó en su álbum de 1989 titulado genéricamente 'But seriously', con ese single "Otro día más en el paraíso", que, por supuesto, supuso un enorme éxito en todo el mundo, que sirvió, como era su intención, para remover muchas conciencias y hacer visibles a esas personas anónimas, que muchas veces pasan delante nuestra sin que reparemos en su presencia, porque nuestro egoismo materialista moderno insaciable no nos lo permite.

Nos ha llegado esta nueva versión "dance" de este clásico del pop. El artista brasileño Breno Miranda firma esta revisión 2021. Se lo dedicamos a todos los homeless o vagabundos que desfilan frente a nosotros sin que les prestemos atención. Sí, para ellos, invariablemente es "Otro día más en el paraíso", "Another day in paradise", con Breno Miranda.