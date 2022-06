El rey del pop en Radio 5 'Mastermix Summer 2', 'Summer Shakedown' 05:11 Y los virtuosos malabaristas del sonido, productores y djs especializados del sello discográfico exclusivamente profesional Mastermix nos vuelven a dar una lección magistral de su fantástico y admirable trabajo, dentro de la edición limitada de la colección "Summer 2", que a la vez contiene un paquete de remezclas elaboradas por ese equipo técnico sonoro británico que realiza estas producciones antológicas desde hace décadas, y al que seguimos de cerca mes a mes, y recopilatorio tras recopilatorio.

Pues bien, en ese volúmen que se llama "Summer 2", o "Verano 2", aparece este minimegamix subtitulado "Summer Shakedown", o mejor dicho "Urban Summer Shakedown", con fragmentos de grandes éxitos de estrellas del "r&b", como Mis-Teeq, Mary Mary, En Vogue o Warren G & Michael McDonald, aunque aclaramos que este audio es una edición o producción comprimida en exclusiva para Radio-5.

"Mastermix Summer 2", y el mini megamix "Summer Shakedown".

