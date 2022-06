'I just called to say I love you', nueva versión 2022

A esta imprescindible canción le tengo un especial cariño, porque resulta que tuve el privilegio de asistir a su presentación en Europa, hace ya algunos años, y a escasos metros del escenario donde la cantó el virtuoso compositor y vocalista norteamericano Stevie Wonder. Él ofreció un descomunal concierto en la noche del 14 de agosto de 1984 en el estadio de fútbol de Marbella, y allí, repito, interpretó en directo, por primera vez ante el público europeo, entre otras canciones, "Solo llamé para decirte que te quiero", "I just called to say I love you", que instantáneamente se convirtió en un mega-éxito mundial y uno de los más recordados de toda su prolongada carrera.

Por supuesto, desde entonces "Solo llamé para decirte que te quiero", es un indiscutible clásico entre los clásicos, y por eso no es de extrañar que de vez en cunado, reaparezca en nuestro camino musical prácticamente interminable.

Por ejemplo, se ha lanzado al mercado como aspirante a éxito de este verano de 2022 ésta nueva versión "dance-house-rap", que nos suena muy, pero que muy bien.

Reciclando el añejo éxito de Stevie Wonder, llega esta nueva grabación firmada por el productor Neiked y las voces de Anne-Marie y Latto."Solo llamé para decirte que te quiero", "I just called to say I love you