Janet Jackson, la hermanísima de Michael Jackson, ha decidido lanzar una reedición conmemorativa y de lujo de su sexto álbum de estudio 'The velvet rope', originalmente publicado en 1997, hace ahora 25 años.

Janet Jackson continúa siendo una de las artistas más vendedoras de todos los tiempos, cinco veces ganadora del premio GRAMMY, y , recordamos, desde hace tiempo es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, .

Esta reedición de 'The velvet rope', contiene 10 cortes adicionales, incluyendo caras B y remixes muy buscados que antes solo estaban disponibles en formato maxisingle.

Los seguidores de Janet Jackson también encontrarán dos rarezas, "Accept me" y "God's stepchild", e, insistimos, múltiples mezclas especialmente concebidas para las pistas de baile por conocidos productores, como David Morales, Frankie Knuckles, Masters at Work o Tony Humphries, entre otros.

Reedición especial 25 aniversario."The velvet rope", edición deluxe, con Janet Jackson.