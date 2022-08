05:29

La magnitud del macro Festival Cala Mijas es de tal nivel y trascendencia , que ha dejado relegado a una categoría que deja al mismimisimo y legendario festival de Woodstock en un mero descanso de recreo, frente a este mastodóntico evento musical, uno de los más importantes que se celebran en el mundo este año, y justo coincidiendo con el fin del más que cálido verano.

Sí, el Festival Cala Mijas es un claro ejemplo, que reúne los próximos 1,2 y 3 de Septiembre a 60 Artistas que darán color y ritmo a los últimos compases de este esta temporada, con nombres imponentes del pop y el rock actual e incluso del paado, como Artic Monkeys, Bonobo, Nick Cave & The Bad Seeds, Kraftwerk, The Chemical Brothers, Bomba Estéreo, Liam Gallagher, James Blake, Caribou o Royksopp.

Como el tiempo es limitado y no queremos dejar la oportunidad de conocer a todos los invitados que estarán en el escenario del Festival Cala Mijas, visitad el enlace, Triple doble Uve, punto, calamijas punto com.Allí estará Radio-5 Todo Noticias.Tú tampoco te lo pierdas, es único en su especie: Festival Cala Mijas 2022.