De les situacions més incòmodes poden sortir les millors obres. Una prova d'això és el disc Rumours de Fleetwood Mac, compost i gravat en el procés de separació i divorci de les dues parelles que hi havia al grup.

Un dels millors discos de la història, que conté cançons com Don't Stop, Dreams, Go Your Own Way o Second Hand News, moltes d'elles que parlen d'aquestes ruptures.