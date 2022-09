31:01

El Dr. Javier Virués-Ortega es profesor asociado de The University of Auckland, (Nueva Zelanda), con la que está afiliado desde 2014. Anteriormente fue investigador post-doctoral en el Instituto de Salud Carlos III, y profesor de psicología en University of Manitoba (Canadá).

Su investigación se centra en la evaluación de intervenciones basadas en análisis aplicado de conducta (ABA) con personas con y sin discapacidad. Virués-Ortega está interesado en la evaluación de resultados de tratamiento en análisis aplicado de conducta, especialmente en población infantil con diagnóstico de autismo. Es autor de más de cien publicaciones en el área, y su trabajo ha sido citado más de 4000 veces, habiendo sido resumido en las coberturas de varios de varios proveedores sanitarios internacionales, como United Healthcare, o Blue Cross Blue Shield, entre otros.

Virués-Ortega ha sido editor asociado o miembro del comité editorial de ocho revistas conductuales líderes en su disciplina, incluyendo Journal of Applied Behavior Analysis. También ha sido miembro del comité de directores de Behavior Analyst Certification Board, y miembro fundador de ABA España, una organización dedicada a promover la formación, investigación y el desarrollo de servicios conductuales basados en la evidencia en el mundo de habla hispana.