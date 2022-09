59:02

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 para empezar la cuarta temporada consecutiva de este espacio donde prima el sonido afilado. Repasamos algunas novedades que hacen más llevadera la vuelta a la rutina y preparamos la previa para la X edición del Gambeat Weekend que se celebrará en Barcelona.

Suenan:

-Branquias Johnson - Santo y seña

-Vosotras Veréis - Flores y aspersores

-Beta Máximo - Todos mis amigos son subnormales

-La Élite - Bailando

-Mutagénicos - Mientes más que hablas

-J.P. Bimeni & The Black Belts - Not in my name

-Shirley Davis - Take out the trash

-Daniel Merriweather - Could you

-Aaron Frazer - Over you

-Los Retrovisores - Harlem shuffle

-Rolando Bruno Y Su Orquesta MIDI - Marionetas

-Futuro Terror - Rukeli

-The Undertones - Teenage kicks