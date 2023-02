El Patillas DJ

59:08

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio donde colocamos en el altar el disco perita de esta semana: "I am". Así se titula el nuevo trabajo de Alice & The Wonders. La banda barcelonesa regresa con un álbum esperadísimo, después de siete años de silencio. Un redondo increíble, con muchísima personalidad y destellos que alumbran nuevas sonoridades para un grupo que conocimos en las lides del rock and roll y del rythm and blues.

También pasamos por tus oídos novedades de aquí (como el último tema que nos presentan Jaleo o Los Perlas) y de allí (el sencillo que adelanta el primer álbum de los mexicanos Los Doggers).

Suenan:

-Alice & The Wonders - Damn gory honey

-Alice & The Wonders - Nothing but a slave

-Alice & The Wonders - I'm not impressed

-Alice & The Wonders - Today

-Los Jaleo - Sólo por tu querer

-Brava - Laberinto

-Desterrados - Dispara

-Camellos - Telmo y Luis

-Compro Oro - No hay amor

-Los Perlas - La mandanga

-La Década Taleguera - La historia de Juan Castillo

-Los Marcianos - Los latidos

-Los Doggers - Yace una nueva ola

-Dry Martina - Bailando