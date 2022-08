59:03

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde seleccionamos un surtido excelso de voces femeninas de nuestra escena que podemos encasillar en la etiqueta del Soul. No tengas duda sobre la calidad de lo que vas a escuchar. No busques explicaciones, sólo disfruta.

Suenan:

-Aurora & The Betrayers - Voodoo

-Aurora & The Betrayers - Tune out the noise

-Aurora & The Betrayers - Pay me back

-Freedonia - The time has come

-Freedonia - Dreaming about you

-Freedonia - Dignity and freedom

-Shake! - Getting stronger

-Shake! - Lie to me

-Shake! - Almighty fire

-The Pepper Pots - Lucky girl

-The Pepper Pots - You're still in my mind

-The Pepper Pots - Keep waiting

-Heatwaves - By the sea

-Heatwaves - You don't love me no more

-Heatwaves - Question de temps

-Flamingo Tours - Pistolera

-Flamingo Tours - Cicatrices