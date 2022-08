59:30

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde seleccionamos un surtido selecto de temas prensados bajo la etiqueta 2 Tone. Un repaso por los himnos de la segunda oleada del ska, que tomaba como referencia los sonidos jamaicanos de los años 60, revisados por el prisma del punk y la nueva ola. No busques explicaciones, sólo disfruta.

Suenan:

-The Specials - Concrete jungle

-The Specials - Gangsters

-The Specials - Hey, little rich girl

-Madness - Night boat to Cairo

-Madness - The Prince

-Madness - Bed and breakfast man

-Bad Manners - Lip up fatty

-Bad Manners - Ne-ne Na-na Na-na Nu-nu

-Bad Manners - Fatty fatty

-The Selecter - On my radio

-The Selecter - Time hard

-The Selecter - Carry go bring home

-The Beat - Mirror in the bathroom

-The Beat - Tears of a clown

-The Beat - Best friend

-The Bodysnatchers - Too experienced

-The Bodysnatchers - Let's do rock steady

-The Bodysnatchers - Ruder than you