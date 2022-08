59:24

Nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 donde seleccionamos un surtido selecto de temas hipnóticos y pegadizos que orbitan alrededor del sonido andaluz en un 99% del programa. No busques explicaciones, sólo gózalo.

Suenan:

-Los Estanques - Rey del ajuar

-Riverboy - Delirio

-Los Reyes Magos - En la selva romántica

-Quentin Gas & Los Zíngaros - Deserto rosso

-Enrique Morente y Lagartija Nick - Manhattan (First we take Manhattan)

-Dani Llamas - Fandangos de la libertad

-Califato 3/4 - Guahira playera

-Derby Motoreta's Burrito Kachimba - Las leyes de la frontera

-Sevilla Distorsión - El Cachorro

-Compro Oro - Cosa fina

-Leone - Semana Santa

-Silvio Y Sacramento - Chorla

Pájaro - Bajo el sol de media noche